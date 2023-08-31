В соцсетях появилась информация, что число посетителей общепита, которые поели некачественной шаурмы и заработали проблемы со здоровьем увеличилось до 122. Напомним, массовые отравления во в

В соцсетях появилась информация, что число посетителей общепита, которые поели некачественной шаурмы и заработали проблемы со здоровьем увеличилось до 122. Напомним, массовые отравления во в нескольких точках общепита произошли в середине августа. Заведено и расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Несколько точек общепита временно закрыты из-за выявленных нарушений. Роспотребнадзор