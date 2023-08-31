Об этом сообщает МВД России. В прошлом году полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ накрыли подпольную нарколабораторию во Владимирской области. Она располагалась прямо в

Об этом сообщает МВД России. В прошлом году полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ накрыли подпольную нарколабораторию во Владимирской области. Она располагалась прямо в частном доме. Там обнаружили реакторы и фильтрационную систему, емкости различного объема, наполненные химическими реактивами, а также готовый наркотик. Позднее на территории области правоохранители остановили грузовой автомобиль, в котором находились 67 бочек