У москвича изъяли через суд земельные участки во Владимирской области. Ему на территории...

У москвича изъяли через суд земельные участки во Владимирской области.Ему на территории Киржачского района принадлежали несколько земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для крестьянского (фермерского) хозяйства.В ходе проведенных Управлением Россельхознадзора по Владимирской области проверок установлено, что по всей площади принадлежащих ответчику земельных участков, заросли многолетней сорной растительностью, а также виднеется «подушка» из сухостоя вызревшей многолетней сорной растительности.Были выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства, установлен срок выполнения предписаний, которые им исполнены не были.Ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности, однако выявленные нарушения устранены не были, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Судом вынесено заочное решение по которому земельные участки будут изъяты у собственника путем продажи с публичных торгов.Заочное решение не вступило в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com