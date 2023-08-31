Умер Народный артист России Валерий Егоров. Деятеля не стало на 67-м году жизни. Отмечается, что артиста не стало 25 августа, его похоронили в родном Курске. Ранее народная артистка СССР ..

Умер Народный артист России Валерий Егоров. Деятеля не стало на 67-м году жизни.Отмечается, что артиста не стало 25 августа, его похоронили в родном Курске. Ранее народная артистка СССР Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Также сообщалось, что режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет, отмечает .