В Коврове досрочно откроют Павловский мост
Жителям пришлось на 1,5 года смириться с неудобствами,...
В Коврове досрочно откроют Павловский мост
Жителям пришлось на 1,5 года смириться с неудобствами, но сейчас их терпение вознаграждено – строители сдают объект досрочно, к Дню города Коврова.
Напомним, что путепровод над железной дорогой, который соединяет северную и южную части города, давно пришёл в негодность. Ещё в 2017 году был разработан проект капремонта, но высокая стоимость вынуждала откладывать старт работ.
Мы постоянно сообщали о ходе работ по реконструкции Павловского моста:
- Павловский мост в Коврове признан аварийным
- Павловский мост в Коврове, на котором ведутся ремонтные работы, оказался заблокирован в результате ДТП
- Павловский мост в Коврове могут ввести в строй раньше намеченного срока
- Область взяла на себя львиную долю расходов – 283 млн из 360 млн рублей, - отметил глава области Александр Авдеев. - Важно, чтобы разбитые улицы в городе ушли в прошлое. Дорогостоящий ремонт моста завершён, а значит, в следующем году значительную часть средств можно будет направить на дороги и тротуары.
Напомним, что путепровод над железной дорогой, который соединяет северную и южную части города, давно пришёл в негодность. Ещё в 2017 году был разработан проект капремонта, но высокая стоимость вынуждала откладывать старт работ.
Фото: пресс-служба ВО.