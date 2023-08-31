В Коврове досрочно откроют Павловский мост Жителям пришлось на 1,5 года смириться с неудобствами,...

В Коврове досрочно откроют Павловский мостЖителям пришлось на 1,5 года смириться с неудобствами, но сейчас их терпение вознаграждено – строители сдают объект досрочно, к Дню города Коврова.Напомним, что путепровод над железной дорогой, который соединяет северную и южную части города, давно пришёл в негодность. Ещё в 2017 году был разработан проект капремонта, но высокая стоимость вынуждала откладывать старт работ.Мы постоянно сообщали о ходе работ по реконструкции Павловского моста:- Павловский мост в Коврове признан аварийным- Павловский мост в Коврове, на котором ведутся ремонтные работы, оказался заблокирован в результате ДТП- Павловский мост в Коврове могут ввести в строй раньше намеченного срока- Область взяла на себя львиную долю расходов – 283 млн из 360 млн рублей, - отметил глава области Александр Авдеев. - Важно, чтобы разбитые улицы в городе ушли в прошлое. Дорогостоящий ремонт моста завершён, а значит, в следующем году значительную часть средств можно будет направить на дороги и тротуары.Напомним, что путепровод над железной дорогой, который соединяет северную и южную части города, давно пришёл в негодность. Ещё в 2017 году был разработан проект капремонта, но высокая стоимость вынуждала откладывать старт работ.Фото: пресс-служба ВО.