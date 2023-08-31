В Патриаршем саду Владимира прошла церемония награждения лауреатов областных конкурсов Важное...

В Патриаршем саду Владимира прошла церемония награждения лауреатов областных конкурсов "Важное дело" и "Милый сердцу уголок". Более полусотни молодежных инициатив будут реализованы уже в этом году. С подробностями Вера Куликова.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Я очень-очень сильно вами горжусь! Я очень рада, что 55 молодежных инициатив, а значит 55 маленьких шажков, шажочков или прыжков к лучшему случится в этом году!В зале лауреаты областного конкурса молодежных проектов. "Важное дело" каждого. Более 100 инициатив, 55 лучших получили поддержку от Правительства области. Среди победителей - первокурсник колледжа Игорь Никифоров из Гусь-Хрустального. Вместе с преподавателем физкультуры Светланой Фроловой и тренером Алёной Наймагон они организовали благотворительный забег "Спорт во благо."Алена Наймагон, тренер по легкой атлетике (Гусь-Хрустальный):- Мы участвовали в забеге при этом давали стартовый взнос что-то в детские дома: игрушки, книги, канцтовары, настольные игры и все собранные средства были переданы в детский дом.Игорь Никифоров, лауреат конкурса грантов "Важное дело":- Конечно, интересно для самого себя почувствовать как проводить соревнования различные для детей, помочь детям.Конкурс "Важное дело" завершился, но победители уже генерируют новые идеи.Светлана Фролова, учитель физкультуры (Гусь-Хрустальный):- Планируем развивать вот это направление. Сейчас мы готовим проект такого же плана только для животных, помочь приютам для животных.Роман Поличкин стал победителем конкурса для сельской молодежи "Милый сердцу уголок". На средства гранта он планирует осуществить свою мечту - разбить в своем поселке "Читающий сквер".Роман Поличкин, волонтер, лауреат конкурса (Ковровский район):- Мы будем делать сквер для нашего поселка. "Достижение" Ковровский район, чтобы дети там могли посидеть почитать книжки, чтобы мы проводили там мероприятия. Также рассказывали про писателей, ну и просто отдохнуть, погулять.Все победители конкурса получили грантовую поддержку. Довольно весомую. 5 лучших проектов по 145 тысяч рублей. 15 работ удостоены вторых мест и сертификатов на 65 тыс руб. Бронзовых призеров - 30. размер гранта за третье место составил 30 тысяч рублей.Вера Куликова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"