В ряде районов Владимирской области не было вскрыто ни одного случая взяточничества. Под...

В ряде районов Владимирской области не было вскрыто ни одного случая взяточничества.Под председательством главы надзорного ведомства Ивана Владимировича Грибова проведено координационное совещание руководителей правоохранительных региона.Его темой стали результаты анализа состояния работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, а также по расследованию уголовных дел о противоправных деяниях коррупционной направленности.Было заявлено, что в первом полугодии по материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Среди них хищения и злоупотребления полномочиями, в том числе в сферах реализации национальных проектов и закупок, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Однако принятые меры нельзя признать исчерпывающими, считают в прокуратуре.Поскольку по итогам 1 полугодия 2023 года количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности сократилось на 15%. Что отражает несопоставимость отраженных в статистической отчетности показателей с реальным состоянием дел.Такая динамика носит негативный характер и свидетельствует, прежде всего, о просчетах в оперативно-розыскной деятельности, прямо было сказано на совещании.Ещё большую озабоченность вызывает падение выявляемости фактов взяточничества, в отдельных территориях такие преступления не выявляются на протяжении пяти и более лет (Гусь-Хрустальный, Камешково, Кольчугино, Селиваново, Суздаль, Юрьев-Польский).Кроме того, буквально единичные преступления установлены в сферах реализации национальных проектов, жилищно-коммунального хозяйства, миграции и других наиболее подверженным коррупционным проявлениям областях.Фото: https://www.pxfuel.com