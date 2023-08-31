В четырёх образовательных учреждениях Мурома обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности.

В четырёх образовательных учреждениях Мурома обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Так, в ходе проверки было установлено, что в Детской музыкальной школе им. Лаврентьева повреждены стены и потолки. Штукатурка частично обрушилась, а напольная плитка отслоилась.Аналогичные недостатки выявили в Детской художественной школе им. Куликова и Детской школе искусств № 1 им. Епанчиной. А в Детской школе искусств №2 оказалось разрушено крыльцо. В учреждениях нашли и другие нарушения.По итогам проверки в адрес руководителей были внесены прокурорские представления. Сегодня школы приведены в порядок, а ответственные лица привлечены к ответственности.