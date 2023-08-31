В Суздале будут судить местную жительницу, ударившую кулаком по лицу сотрудника полиции 40-летняя...

В Суздале будут судить местную жительницу, ударившую кулаком по лицу сотрудника полиции40-летняя жительница Суздаля обвиняется в совершении преступления, а именно в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок, громко кричала, приставала к посетителям кафе.На место прибыли сотрудники полиции для оформления правонарушения. Но обвиняемая не захотела сообщать свои данные и попыталась самовольно уйти домой. Сотрудница полиции сказала ей прекратить себя так вести и потребовала вернуться на место, но злоумышленница ударила её кулаком по лицу.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Суздальский районный суд.Фото pxfuel.com