Его оснащают дополнительными секциями. Работы согласовали с дирекцией федеральной трассы М-7. Специалисты заменили распределительные коробки, установили дополнительные секции на

Его оснащают дополнительными секциями. Работы согласовали с дирекцией федеральной трассы М-7. Специалисты заменили распределительные коробки, установили дополнительные секции на транспортные светофоры, заменили кабельную линию между опорами к светофорной консоли. В результате режим работы светофора изменится с учетом дополнительных секций: одна будет разрешать левый поворот к Институтскому городку со стороны Москвы, вторая – правый поворот при