Правоохранители добились расселения жителей многоквартирного дома №219 деревни Волковойно Камешковского района.

Правоохранители добились расселения жителей многоквартирного дома №219 деревни Волковойно Камешковского района. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.Здание было признано аварийным ещё в 2016 году. Физический износ строения составлял 72%, и проводить ремонт не представлялось целесообразным. Обитателей дома должны были переселить до конца 2019 года, однако органы местного самоуправления этого не сделали.«По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к администрации Второвского сельского поселения устранить допущенные нарушения. Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено: жильцам аварийного дома предоставлено благоустроенное жильё», - говорится в сообщении ведомства.