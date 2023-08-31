Анастасия Суконкина стала третьей среди женщин на состязаниях по полиатлону. В него входит стрельба, силовая гимнастика и бег. Ещё три спортсмена из Владимирской области остановились в шаге

Анастасия Суконкина стала третьей среди женщин на состязаниях по полиатлону. В него входит стрельба, силовая гимнастика и бег. Ещё три спортсмена из Владимирской области остановились в шаге от пьедестала, как сообщают в Минспорта региона. Сборная России заняла первое общекомандное место. Соревнования проходили в Уфе. В них приняли участие около 600 спортсменов из 28 государств. Прокомментируйте