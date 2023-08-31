На личный приём к руководителю СУ СКР во Владимирской области Артёму Кулакову пришёл сотрудник одной из региональных фирм и рассказал о невыплате зарплаты.

На личный приём к руководителю СУ СКР во Владимирской области Артёму Кулакову пришёл сотрудник одной из региональных фирм и рассказал о невыплате зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Предварительно установлено, что руководство коммерческой организации свыше двух месяцев не давало 4 работникам положенные деньги и задолжало более 1 млн рублей.По данному факту следователи немедленно возбудили уголовное дело. В настоящий момент правоохранители допрашивают сотрудников компании и изучают документацию.