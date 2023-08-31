Во Владимире будут судить мужчину за пьяное убийство топором. Следствием установлено, что...

Во Владимире будут судить мужчину за пьяное убийство топором.Следствием установлено, что 45-летний житель Александровского района весь день у себя дома распивал спиртное с двумя знакомыми. А ночью в ссоре с одним из гостей нанес нанес ему множественные удары топором, от которых потерпевший скончался. Соседи утром вызвали полицейских, которым обвиняемый сказал, что спал и ничего не знает, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Однако показания свидетелей, орудие убийства и вещественные доказательства позволили утвердить уголовное обвинение. Теперь дело рассмотрит суд.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.