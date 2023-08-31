Во Владимире чествовали супружеские пары с долголетним семейным стажем. В штабе общественной...

Во Владимире чествовали супружеские пары с долголетним семейным стажем.В штабе общественной поддержки "Единой России" в рамках социального проекта "Активное долголетие" чествовали семейные пары, отметившие многолетние годовщины супружеской жизни.Юбилярам вручили открытки и подарки от имени главы Владимира. Кроме этого каждая семейная пара получила единовременную выплату от Правительства Владимирской области.Из всех семейных долгожителей в зале супруги Ластовкины - самые "титулованные". Отметили бриллиантовую свадьбу. Иван Михайлович и ЭльфрИда Алексеевна вместе 60 лет. Говорят, жизнь - сложная штука, но вдвоем любые горести по плечу. Полвека за штурвалом семейной жизни супруги Рыжовы. Оба врачи. Елена Григорьевна - детский, Александр Сергеевич - военный. Служил в Тихоокеанском флоте. Супруги говорят, семья, она как маяк.Елена Рыжова, супруга:- Уходили в моря надолго. На 6, на 9 месяцев. Но зато какие встречи с детьми. "Прощание славянки" на берегу залива, встречаешь и это всегда очень памятно и вот, наверное, вот эти любовь, надежда и вера, что они вернутся к своим берегам всегда нас спасала!Александр Рыжов, подполковник медицинской службы в отставке :- Нет тут никаких секретов . Просто любить надо и всё!