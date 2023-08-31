Несколько домов на четырех владимирских улицах оставят без газоснабжения. Это связано с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии города. Газ отключат по следующим адресам: –

Несколько домов на четырех владимирских улицах оставят без газоснабжения. Это связано с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии города. Газ отключат по следующим адресам: – улица Егорова, 10а – 4 сентября с 9:00 до 16:00; – улица Верхняя Дуброва, 10а – 5 сентября с 9:00 до 16:00; – улица Юбилейная, 15, 16б – 6 сентября