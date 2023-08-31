Во Владимире фирма задолжала работникам зарплату на сумму более одного миллиона рублей
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Во Владимире фирма задолжала работникам зарплату на сумму более одного миллиона рублей
К руководителю следственного управления СК России по Владимирской области Кулакову Артему Александровичу на личном приеме обратился работник владимирской коммерческой организации, в которой несвоевременно выплачивается заработная плата.
В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы. По предварительным данным, руководство фирмы более двух месяцев не выплачивало 4 работникам заработную плату в общей сумме более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.
На данный момент следователями допрашиваются работники организации, изучается документация. Выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
Фото pxfuel.com