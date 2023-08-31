Во Владимире фирма задолжала работникам зарплату на сумму более одного миллиона рублей К...

Во Владимире фирма задолжала работникам зарплату на сумму более одного миллиона рублейК руководителю следственного управления СК России по Владимирской области Кулакову Артему Александровичу на личном приеме обратился работник владимирской коммерческой организации, в которой несвоевременно выплачивается заработная плата.В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы. По предварительным данным, руководство фирмы более двух месяцев не выплачивало 4 работникам заработную плату в общей сумме более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.На данный момент следователями допрашиваются работники организации, изучается документация. Выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.Фото pxfuel.com