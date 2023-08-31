Вся информация есть в сообществе в соцсетях, посвящённом этой теме. Как сообщает идейный вдохновитель проекта, священник Воскресенского храма во Владимире Евгений Липатов, собрать

Вся информация есть в сообществе в соцсетях, посвящённом этой теме. Как сообщает идейный вдохновитель проекта, священник Воскресенского храма во Владимире Евгений Липатов, собрать неравнодушным к пушкинской теме гражданам нужно около 4 миллионов рублей. Предпроектное предложение памятника уже готово. Им занимался известный скульптор Игорь Черноглазов. Напомним, «Шестой канал» неоднократно рассказывал об отсутствии памятника Александру Пушкину в