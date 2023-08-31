Во Владимире почтили память ветеранов подразделений особого риска и создателей ядерного щита...

Во Владимире почтили память ветеранов подразделений особого риска и создателей ядерного щита страны.Митинг прошел в "Зерновском сквере" на улице Добросельской. В нем приняли участие представители мэрии, курсанты Владимирского юридического института и жители города.Валерий Тепляков всё видел своими глазами. Он лично участвовал в испытаниях ядерной бомбы на Семипалатинском полигоне и архипелаге Новая земля.Валерий Тепляков, председатель совета Ветеранов особого риска города Владимир и Владимирской области:- 41 ядерное испытание было воздушным на высоте 2000 метров, мощностью 22 килотонны. Все были конечно, очень ошеломлены. 22 килотонны это примерно в три, четыре раза больше, чем Хиросима и Нагасаки.За 40 лет с 1949 по 1989 годы на Семипалатинском полигоне было проведено более четырехсот пятидесяти ядерных испытаний. Тысячи людей стали жертвами радиоактивного воздействия, отдав свои жизни и здоровье во имя безопасности страны.Александр Забара, ветеран подразделений особого риска:- 34 года я прожил на Семипалатинском ядерном полигоне, непосредственно принимал участие в подготовке подземных взрывов и их ликвидации. Тогда была молодость, тогда было интересно узнать, попробовать что ж это такое. Мы ни о чем не думали о таком, что там вредно , не вредно.))Сейчас во Владимире и области живут 84 ветерана подразделений особого риска. Лишь спустя четверть века участники событий смогли рассказать о секретных испытаниях.Евгений Кустов, ветеран подразделений особого риска:- Я горжусь. У нас сила. И кто хочет пренебречь нашей силой - пусть опасается.Александр Волков, замглавы администрации Фрунзенского района, координатор проекта "Добро в добром":- Сегодня мы чествуем ветеранов подразделения особого риска, людей, которые самоотверженно принимали участие в ядерных испытаниях нашей страны, которые показывают пример самоотверженности, интеллектуальных качеств советских людей."Зерновский сквер" во Владимире - памятное место. Он носит имя Павла Зернова, кольчугинца, одного из создателей и испытателей первой советской атомной бомбы. В 2024 году сквер ожидает благоустройство. Здесь появятся интерактивные стенды, которые расскажут о судьбах владимирских создателей ядерного щита.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести Владимир".