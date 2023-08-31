Маленького котенка оставили на улице у кинотеатра «Киномакс-Буревестник» во Владимире. Малыш был в коробке с полным набором для будущего хозяина на первое время: пеленкой, пакетиками с

Маленького котенка оставили на улице у кинотеатра «Киномакс-Буревестник» во Владимире. Малыш был в коробке с полным набором для будущего хозяина на первое время: пеленкой, пакетиками с влажным кормом для котят, бутылочкой с молоком и игрушкой. О нелегкой судьбе необычного котика «Шестому каналу» рассказала его нынешняя владелица, Марина Котова. Она узнала о котенке из подслушек. Местный