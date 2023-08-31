На заключительном заседании Законодательного Собрания подвели краткие итоги пятилетней деятельности депутатов. Губернатор отметил, что эта депутатская пятилетка стала «заметным этапом в

На заключительном заседании Законодательного Собрания подвели краткие итоги пятилетней деятельности депутатов. Губернатор отметил, что эта депутатская пятилетка стала «заметным этапом в жизни области». Александр Авдеев, губернатор области На ваш период выпал и ковид, очень тяжелый период и начало специальной военной операции и введение санкций экономических Запада, мобилизация и так далее. // И благодаря принятым мерам