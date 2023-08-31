Во Владимире выступят реконструкторы, которые идут 2000 километров по маршруту Александра...

Во Владимире выступят реконструкторы, которые идут 2000 километров по маршруту Александра Невского.2 сентября в 15:00 дружинников встретят на территории национального парка «Мещёра» в посёлке Тасинский Гусь-Хрустального района, а 3 сентября в 14:00 – в Загородном парке культуры и отдыха города Владимира.В ходе театрализованных фестивалей состоятся показательные выступления, исторические зарисовки элементов боя воинов XIII века, творческие номера. Каждый из гостей мероприятий сможет окунуться в историческую атмосферу, узнать интересные факты из жизни Александра Невского, принять участие в мастер-классах, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Напомним, воссозданный конный поход дружины князя Александра Невского стартовал 15 июля в деревне Самолва Псковской области и завершится в День памяти Александра Невского – 12 сентября – в городе Городце Нижегородской области. Путь реконструкторов составит порядка 2000 километров через 8 регионов и 6 особо охраняемых природных территорий нашей страны.В 2024 году страна отметит 300-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Формирование Всероссийского туристического, культурного и образовательного маршрута к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» ведётся по поручению Владимира Путина с конца 2021 года под руководством Министерства природных ресурсов и экологии РФ.Фото: пресс-служба Правительства ВО.