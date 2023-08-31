В 2023 году во Владимирской области планируется благоустроить 137 общественных территорий и дворовых пространств.

В 2023 году во Владимирской области планируется благоустроить 137 общественных территорий и дворовых пространств. На текущий момент работы завершены на 105 объектах. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.Благоустройство осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В 33-м регионе свыше 496 млн рублей направлено на приведение в порядок 105 дворовых территорий и 32 общественных пространств. Сегодня удалось обновить 88 дворов и 17 мест массового пребывания граждан.Отмечается, что полностью готовы дворы регионального центра, Суздаля, Александрова, Гороховца и других населённых пунктов Владимирской области.