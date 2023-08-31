Во Владимирской области будут судить производителей 160 килограммов наркотиков. Мы уже...

Во Владимирской области будут судить производителей 160 килограммов наркотиков.Мы уже рассказывали, как в частном доме в Кольчугинском районе сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Владимирской области обнаружили реакторы и фильтрационную систему и емкости различного объема, наполненные химическими реактивами.А также готовое наркотическое средство – N-метилэфедрон.В ходе дальнейшей отработки оперативных материалов в Ковровском районе сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, в котором находились 67 бочек с прекурсорами общей массой свыше 10,5 тонны. Общая масса изъятых из оборота наркотических средств составила более 160 килограммов.По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны изначально пятеро сообщников, а затем еще двое. Они выполняли функции «химиков», водителей-перевозчиков и организаторов тайников с наркотическими средствами. Удалось и установить личность ещё одного участника криминальной организации, а также двоих предполагаемых организаторов криминального бизнеса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Один из фигурантов на криминальные деньги приобрел автомобиль стоимостью 2,9 миллиона рублей, который оформил на подставное лицо. По ходатайству следователя на данное имущество наложен арест.Семь обвиняемых заключены под стражу. Двое предполагаемых лидеров, а также ещё один сообщник объявлены в розыск. Выделены шесть уголовных дел, в том числе в отношении фигурантов, которые заявили о желании оказать содействие расследованию. С ними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.В настоящее время уголовное дело в отношении троих участников преступного сообщества с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.Предварительное расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.Фото: пресс-служба МВД России.