Перед судом предстанут трое граждан, подозреваемых в организации нарколаборатории на территории Кольчугинского района Владимирской области и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Перед судом предстанут трое граждан, подозреваемых в организации нарколаборатории на территории Кольчугинского района Владимирской области и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России ликвидировали подпольное заведение по производству запрещённых веществ в октябре 2022 года. В частном доме силовики нашли специальное химическое оборудование, реактивы и готовое зелье. Позже правоохранители задержали грузовик, который вёз для нарколаборатории 67 бочек с прекурсорами. Всего же стражам порядка удалось изъять свыше 160 кг незаконных средств.Удалось арестовать 7 подозреваемых, выполнявших в деятельности группы разные функции. Двое возможных лидеров и ещё один фигурант находятся в розыске.На настоящий момент в суд направлено уголовное дело в отношении троих обвиняемых. Расследование по остальным участникам продолжается.