Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры открылся новый фельдшерско-акушерский...

Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры открылся новый фельдшерско-акушерский пунктСуздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении.Установлено, что 20 июня 2022 года между ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» и ООО «НАНО-СИСТЕМЫ» заключен контракт на поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Суходол стоимостью 4,9 миллиона рублей, в рамках национального проекта «Здравоохранение».Поскольку в установленный контрактом срок работы завершены не были, монтаж и ввод в эксплуатацию ФАПа взяла под контроль Суздальская межрайонная прокуратура.Неоднократно вносились меры реагирования, на место возведения фельдшерско-акушерского пункта выезжал исполняющий обязанности прокурора региона Андрей Жугин. Всё это позволило положительно повлиять на сроки введения объекта в эксплуатацию.В настоящее время работы завершены, сегодня ФАП принимает первых пациентов.Фото freepik.com