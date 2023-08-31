В Ковровском районе на федеральной автодороге М-7 «Волга» произошла авария, в которой пострадал маленький ребёнок.

В Ковровском районе на федеральной автодороге М-7 «Волга» произошла авария, в которой пострадал маленький ребёнок. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД.Инцидент произошёл днём 27 августа на 257 км трассы. Двигающаяся в сторону Нижнего Новгорода машина «Опель Вектра» съехала в кювет и перевернулась. Предварительно установлено, что 24-летний водитель иномарки не справился с управлением.Во время аварии пострадали автовладелец, 30-летний пассажир и ребёнок 2022 года рождения. Отмечается, что малыш перевозился в детском удерживающем устройстве, которое не было закреплено ремнями безопасности и не соответствовало росту и весу.