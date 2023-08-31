В региональном центре открылась спортивная площадка.

В региональном центре открылась спортивная площадка. Новый объект расположен рядом с 39-й гимназией. Об этом глава Владимира Дмитрий Наумов рассказал в своём телеграм-канале.Местные жители неоднократно обращались к чиновникам по поводу реновации данной территории, а также просили создать в микрорайоне современный объект для занятий спортом.Градоначальник отметил, что это уже третья площадка, построенная в текущем году по социальной программе «Газпром – детям». Отныне владимирские ребята смогут тренироваться в комфортных условиях.В будущем планируется установка ограждений и замена асфальта около нового объекта.