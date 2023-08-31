Во Владимире открывается областная художественная выставка. Для ценителей искусства – это возможность увидеть работы начинающих и маститых художников всего региона. Среди авторов

Во Владимире открывается областная художественная выставка. Для ценителей искусства – это возможность увидеть работы начинающих и маститых художников всего региона. Среди авторов широко известные мастера и представители талантливой владимирской молодежи. Экспозиция порадует зрителей объемом и многообразием живописных и графических произведений, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Большой раздел посвящен графике. На выставке представлены работы Владимира Нилова, Юрия Ткачева,