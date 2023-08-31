Артист долго мучается от боли и ничего не может поделать. Что ждет Киркорова дальше?

Артист долго мучается от боли и ничего не может поделать. Что ждет Киркорова дальше?Появились печальные и тревожные новости. Знаменитый мужчина вышел на связь из медицинского учреждения и заверил, что пробудет там еще немало времени. А все из-за одного укола! Бедрос Киркоров пожаловался, что загремел в больницу и стал жертвой врачебной ошибки.Оказалось, довольно долго артист был вынужден находиться под наблюдением, так как врач сделал укол в ногу и попал в нерв. Теперь отец Филиппа Киркорова ожидает, что медики будут применять лечебную блокаду для снятия болевого синдрома. Он добавил, что уже поправляется.По оценкам самого Бедроса, ему предстоит ночевать на больничной койке еще около недели. Выписывать же его пока не намерены, пишет PopCornNews. Киркоров человек в почтенном возрасте, поэтому рисковать его здоровьем никто не собирается.Напомним, весной в СМИ поползли слухи, что артист хочет развестись с женой из-за увлечения новой пассией. Сплетники отчаянно пытались определить счастливицу, на которую Бедрос Киркоров положил глаз. Его знаменитый сын Филипп отметил, что женщина красивая, но сам был не в курсе деталей. В этой семье не принято влезать в личную жизнь друг друга.