40-летняя суздалянка обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Как

40-летняя суздалянка обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, она ударила сотрудницу полиции кулаком в лицо. Конфликт разгорелся 12 июля этого года. В дежурную часть поступило сообщение, что в одном из кафе в центре