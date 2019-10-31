Трагедия произошла в Ненецком автономном округе, в детском саду Сказка. Местные жители в ужасе от случившегося.

Трагедия произошла в Ненецком автономном округе, в детском саду "Сказка". Местные жители в ужасе от случившегося.Во время тихого часа мужчина проник в дошкольное учреждение и нанес ножевое ранение шестилетнему ребенку. Мальчик скончался от кровопотери.Убийцей оказался 36-летний Денис Поздеев. Преступник ранее судим не был, но состоял на учете у нарколога по алкоголизму.Его оперативно задержали, он уже успел дать показания. По словам душегуба, в детском саду он оказался случайно, у него были галлюцинации. Он заявил, что ему в голове нашептывали голоса, якобы мальчик не ребенок вовсе, а настоящий демон."Убьешь ребенка, будешь жить вечно!" – крутилось в мыслях у Поздеева.Но следствие не спешит признать Дениса невменяемым. Во время обысков в доме у мужчины нашли листочки с информацией про детский сад "Сказка", состав групп, распорядок дня. Отсюда следует вывод, что убийца готовился заранее.21 Апр 2017 в 8:15 PDTКонечно, первым делом возникают вопросы к охране, ведь это она пропустила преступника на территорию дошкольного учреждения. Но те, в свою очередь, утверждают, что приняли Дениса за одного из родителей. В отношении должностных лиц и частного охранного предприятия следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям УК "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".