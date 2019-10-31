Накануне вечером во Владимире сгорел пассажирский автобус 24-го маршрута.

Во Владимире накануне вечером загорелся автобус. Это произошло на конечной 24 маршрута у гипермаркета "Глобус". Возгорание произошло в кабине, затем огонь перекинулся на салон - к счастью пассажиров и даже водителя и кондуктора в нем не было. Как сообщают в пресс-службе МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19.33 и уже через одиннадцать минут пожар был ликвидирован. Газомоторный автобус марки "Волгобас" компании "Владимирпассажиртранс" выгорел полностью. Теперь он пойдет на запчасти. По предварительной версии, воспламенилась печка.Напомним, в августе в районе Химзавода дотла 15-го маршрута. Причиной возгорания тогда стала тряпка, забытая на двигателе.Фото и .Фото МЧС.