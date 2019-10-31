Дочь фешн-директора ЦУМа Екатерина сделала первый пост в своем Инстаграме со дня смерти родительницы. Девушка рассказала, что мать Аллы Вербер до сих пор не может отойти от горя.

Дочьфешн-директора ЦУМа Екатерина сделала первый пост в своем "Инстаграме" со дня смерти родительницы. Девушкарассказала, что мать Аллы Вербер до сих пор не может отойти от горя.Девушка опубликовала очень трогательный и полныйгоря и потери текст. Прежде всего, она выразила благодарность всем тем, ктоподдержал ее в трудную минуту."Несколько месяцев мне было сложно что-то опубликоватьи поделиться своими мыслями, но сейчас пора начать новую главу в моем "Инстаграме".Мне бы хотелось делиться с вами интересными моментами своей жизни, так, как этопривыкла делать моя мама", – призналась Екатерина Вербер.Материал дополняется