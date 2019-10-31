Дочь
фешн-директора ЦУМа Екатерина сделала первый пост в своем Инстаграме со дня смерти родительницы. Девушка
рассказала, что мать Аллы Вербер до сих пор не может отойти от горя.
Дочь
фешн-директора ЦУМа Екатерина сделала первый пост в своем "Инстаграме" со дня смерти родительницы. Девушка
рассказала, что мать Аллы Вербер до сих пор не может отойти от горя.
Девушка опубликовала очень трогательный и полный
горя и потери текст. Прежде всего, она выразила благодарность всем тем, кто
поддержал ее в трудную минуту.
"Несколько месяцев мне было сложно что-то опубликовать
и поделиться своими мыслями, но сейчас пора начать новую главу в моем "Инстаграме".
Мне бы хотелось делиться с вами интересными моментами своей жизни, так, как это
привыкла делать моя мама", – призналась Екатерина Вербер.
Материал дополняется