в Сети распространились видео инцидента в самолете с участием Лидии Вележевой. Артистка вела себя крайне странно, в итоге полицейские ее вывели под руки из салона. Скандальную ситуацию прокомментировал муж артистки Алексей Гуськов.

в Сети распространились видео инцидента в самолете с участием Лидии Вележевой. Артистка вела себя крайне странно, в итоге полицейские ее вывели под руки из салона. Скандальную ситуацию прокомментировал муж артистки Алексей Гуськов.Лидия Вележева должна была вылететь в Тель-Авив вместе с Марией Порошиной и Валерием Яременко, чтобы сыграть в Израиле спектакль "Территория страсти". Но с рейса ее сняли. В Сети распространились видео, снятых пассажирами, на которых видно, что артистка ведет себя вызывающе и конфликтует с бортпроводниками.Очевидцы инцидента рассказали, что якобы Лидия Вележева отказывалась пристегнуться, дергала за волосы женщину и нецензурно выражалась. Тогда экипаж попросил ее покинуть самолет, тем самым задержав отправление. Та снова отказалась. В итоге, выводить артистку пришлось прибывшим на место полицейским, причем под руки.Материал дополняется