Чилийские власти обещают передать Малайзии, которая примет форум АТЭС в 2020 году, все свои наработки по подготовке к саммиту за этот год. Об этом заявило министерство иностранных дел Чили.

Чилийские власти обещают передать Малайзии, которая примет форум АТЭС в 2020 году, все свои наработки по подготовке к саммиту за этот год. Об этом заявило министерство иностранных дел Чили.Накануне президент страны Себастьян Пиньера сообщил об отмене сразу двух крупных мероприятий: саммита АТЭС и климатического форума. Причиной стали массовые беспорядки, которые начались в Чили после повышения цен на проезд в метро. Из-за акций протеста в стране даже вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час. И проблема – по словам властей — всё еще не решена."Наше правительство с глубочайшим сожалением решило не проводить саммит АТЭС, который был запланирован на ноябрь, а также климатический саммит, намеченный на декабрь. Как президент Чили, я всегда должен ставить на первое место внутренние проблемы и интересы чилийцев", — заявил Себастьян Пиньера, президент Чили.В ООН заявили, что власти Чили подробно проинформировали организацию о причинах решения. И она отнеслась к ситуации с пониманием. Теперь в ООН думают, где же провести климатический форум. Сложность в том, чтобы найти подходящее место в краткие сроки. Как показывает практика, на климатический саммит съезжаются представители почти всех стран."Генсек ООН был информирован лично президентом Чили о причинах, по которым они не смогут предоставить место для проведения мероприятия. В данный момент Антониу Гутерриш изучает различные варианты. Мы работаем над тем, что найти наиболее удобное место для проведения саммита", — заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН.Решением чилийских властей крайне возмущены представители организаций по защите окружающей среды. По их словам, экологические проблемы имеют не меньшее значение, чем протесты из-за повышения цен на проезд. И отменять саммит — непростительно."Если и было что-то, что правительство могло бы сделать ради поиска мира и социальной справедливости, то это – проведение климатического саммита. Мы возмущены тем, что президент Чили не относит экологические проблемы к числу важных для чилийцев вопросов", — отметил Матиас Асун, глава чилийского отделения "Гринпис".