Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли новый повод для волнений. Фанаты обратили внимание, что аккаунт в Инстаграм, который якобы ведут близкие актрисы, подозрительно долго не обновляется.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-10-2019-blizkie-anastasii-zavorotnyuk-ischezli-bez-sleda.html" target="_blank">Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа</a> - Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли новый повод для волнений. Фанаты обратили внимание, что аккаунт в Инстаграм, который якобы ведут близкие актрисы, подозрительно долго не обновляется.
[url=https://33live.ru/novosti/31-10-2019-blizkie-anastasii-zavorotnyuk-ischezli-bez-sleda.html]Близкие Анастасии Заворотнюк исчезли без следа[/url] - Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли новый повод для волнений. Фанаты обратили внимание, что аккаунт в Инстаграм, который якобы ведут близкие актрисы, подозрительно долго не обновляется.