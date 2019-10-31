Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли новый повод для волнений. Фанаты обратили внимание, что аккаунт в Инстаграм, который якобы ведут близкие актрисы, подозрительно долго не обновляется.

Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли новый повод для волнений. Фанаты обратили внимание, что аккаунт в "Инстаграм", который якобы ведут близкие актрисы, подозрительно долго не обновляется.15 Окт 2019 в 3:12 PDTМатериал дополняется