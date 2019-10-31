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<a href="https://33live.ru/novosti/31-10-2019-byvshaya-zhena-otkrovenno-o-razvode-s-sergeem-svetlakovym.html" target="_blank">Бывшая жена откровенно о разводе с Сергеем Светлаковым</a> - Сергей Светлаков состоял в браке с женой Юлией на протяжении 12 лет. Известие об их расставании стало громом среди ясного неба.