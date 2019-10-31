Бывший участник группы Billy’s Band баянист Антон Матезиус скончался в возрасте 46 лет в Санкт-Петербурге. Известно, что за сутки до своей смерти Матезиус принял участие в концерте в составе ..

Бывший участник группы Billy’s Band баянист Антон Матезиус скончался в возрасте 46 лет в Санкт-Петербурге. Известно, что за сутки до своей смерти Матезиус принял участие в концертев составе музыкального проекта другого известного петербургского артиста Артура Вахи "Стая Полетели".Как передает ,причиной смерти баяниста могла стать болезнь сердца. О смерти Матезиуса сообщили сразу же несколько музыкантов.Трудно в это поверить... Ночью ушел наш Пингвин, наш дорогой друг Антоша Матезиус", – отметил представитель группы "Стая" Армен Назикян.На своей странице в Facebook петербургский музыкальный промоутер Леонид Новиков также поделился этой печальной новостью. "Вчера умер Антон Матезиус. Прощай, дорогой человек", – гласит пост.По его мнению, джазовых баянистов уровня и таланта Антона Матезиуса просто не было.Антон Матезиус родился 24 февраля 1973 года в Ленинграде. Окончил Ленинградскую музыкальную школу и медицинское училище №1. С 2001 по 2016 год Матезиус был участником группы Billy’s Band. До этого баянист играл в музыкальных коллективах "Музыка Т", "Флирт" и Ad Libitum.