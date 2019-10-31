Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента. Это максимальный показатель с лета 2012 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2014 году.

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента. Это максимальный показатель с лета 2012 года. Предыдущий максимум (10,4 процента) был зафиксирован в 2014 году.В документах Банка России отмечается, что рост долговой нагрузки россиян связан необеспеченным потребительским кредитованием. При этом доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по состоянию на июль 2019 года составила 6,6 процента.По данным ЦБ, в настоящее время около 54 процентов занятого населения являются заемщиками, 10,6 процента имеет задолженность по ипотеке (с учетом созаемщиков).33 миллиона россиян не имеют кредитов, а 39,5 миллиона человек имеют хотя бы один кредит. Также растет число людей, у которых сразу несколько кредитов, передает РИА Новости.По словам главы департамента финстабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, регулятор пока не пересматривал свой прогноз по росту портфеля потребкредитов на уровне 10 процентов в 2020 году.