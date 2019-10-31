Первый заместитель главы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в аварию в Подмосковье, в результате которой скончался его коллега - директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак. Эту информацию подтвердил замминистра здравоохранения республики Николай Деркач. Место аварии сняли на видео.

Первый заместитель главы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в аварию в Подмосковье, в результате которой скончался его коллега — директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак. Эту информацию подтвердил замминистра здравоохранения республики Николай Деркач. Место аварии сняли на видео.ДТП произошло около восьми часов вечера 30 октября на 19-м километре платной трассы М11. Судя по сделанным очевидцем кадрам, белый Land Cruiser Prado 150 врезался в отбойник и перевернулся."Гибель Ивана Сагайдака мы подтверждаем, действительно, к сожалению, это так. Обстоятельства ДТП мы комментировать не можем", — отметил Деркач.По его данным, еще двое сотрудников Минздрава не получили тяжелых травм и пока остаются в Москве.