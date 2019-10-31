В региональном следственном комитете продолжается расследование по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере в Областной клинической больнице.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-10-2019-chto-stoit-za-uvolneniem-glavvracha-okb-vyyasnyali-zhurnalisty-federalnogo-kanala-.html" target="_blank">Что стоит за увольнением главврача ОКБ, выясняли журналисты федерального канала </a> - В региональном следственном комитете продолжается расследование по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере в Областной клинической больнице.
[url=https://33live.ru/novosti/31-10-2019-chto-stoit-za-uvolneniem-glavvracha-okb-vyyasnyali-zhurnalisty-federalnogo-kanala-.html]Что стоит за увольнением главврача ОКБ, выясняли журналисты федерального канала [/url] - В региональном следственном комитете продолжается расследование по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере в Областной клинической больнице.