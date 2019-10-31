В региональном следственном комитете продолжается расследование по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере в Областной клинической больнице.

В региональном Следственном комитете продолжается расследование по уголовному делу по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере в Областной клинической больнице. Речь может идти о 20 млн. рублей. Свое расследование провели и наши коллеги из "Дежурной части".