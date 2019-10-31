Не так давно Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати долгожданного наследника. Однако девушка сомневается в том, правильно ли она ухаживает за своим чадом.

Не так давно Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати долгожданного наследника. Однако девушка сомневается в том, правильно ли она ухаживает за своим чадом.С момента родов прошло уже более двух недель. Напомним, что Анастасия родила сына Ратмира 16 октября. Сейчас девушка продолжает упорно работать, хотя и старается как можно больше времени уделять своему ненаглядному мальчику.Модель каждый день ездит на несколько часов в свой салон. Там она следит за работой персонала, а нередко и сама проводит процедуры по восстановлению фигуры. Стоит отметить, что несмотря на беременность Анастасия продолжает выглядеть как звезда глянцевых обложек. Несмотря на легшие на нее обязанности образцовой матери, Решетова не собирается прекратить уход за собой, ведь от этого зависит ее карьера.Возлюбленная Тимати не собирается сидеть сложа руки, но хотя она и старается уделять обожаемому наследнику все свое свободное время, она вынуждена каждый день оставлять его на два-три часа, чтобы выполнить рабочие обязательства, "Экспресс газета".В связи с этим девушка признается, что чувствует себя плохой матерью. Она сожалеет, что не может все время находиться рядом с сыном.24 Окт 2019 в 9:46 PDT"Бывает, я уезжаю из дома, хоть и ненадолго и не каждый день, но в такиемоменты все равно чувствую себя плохой мамкой. Реально считаю часы досвоего возвращения", – рассказала Анастасия. Она регулярно получает нелицеприятные комментарии от хейтеров, что якобы является матерью-кукушкой.Впрочем, если из-за отсутствия в пару часов дома модель так сильно переживает, вряд ли можно сказать, что она действительно является недобросовестным родителем. Остается лишь надеяться, что и в будущем ее любовь к сыну останется столь же высока.