Смотрите ужасающий хэллоуинский репортаж Анастасии Сахаровой в дневных выпусках Вестей

Сегодня - Хэллоуин или канун Дня Всех Святых. Этот праздник имеет кельтские корни, но за последнее столетие приобрел популярность во всем мире - его отмечают практически во всех странах. Взрослые и дети одевают страшные маски, ходят по домам и получают сладости. Символом Хэллоуина стал фонарь из тыквы.Пугать сегодня будут и во Владимире. Как своими руками изготовить костюм и устрашающий грим и как это делают профессиональные косплееры? Смотрите ужасающий хэллоуинский репортаж Анастасии Сахаровой в дневных выпусках ВестейЕлена Синтякова, визажист: "Подходит ли он ему по характеру, сможет ли он его на себе носить - это же тоже очень сложно. Вот так выйти на улицу с глазами, с порезами, с кровью. Кто-то боится за чужое мнение - кто-то что-нибудь скажет, подумает - это все индивидуальная работа и если человеку комфортно, мы ему подберем что-то кровавое. Кто-то вообще абсолютно против и даже в сезон Хеллоуина хотят быть ангелами, какими-то милыми девочками... "