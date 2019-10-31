Внутренняя отделка жилых помещений играет немалую роль в создании комфортной и уютной обстановки в доме.

Изобилие дизайнерских решений позволяет подобрать наиболее подходящие элементы для обустройства жилища. В последнее время все чаще стали использоваться натуральные элементы – например, деревянные балки на потолке. О том, как выполняется декорирование потолка балками, и пойдет речь в этой статье.

Балки на потолке могут быть несущими и подшивными. Первая категория играет функциональная роль, исполняя роль опоры для потолка. Подшивные же балки являются сугубо декоративным элементом, с успехом применяемым при оформлении жилого помещения. Декоративные балки на потолок могут окрашиваться в подходящие к интерьеру цвета и имеют соответствующую дизайнерской задумке форму.

Достоинства и недостатки балок для потолка

Потолочные балки имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами декора:



широкая номенклатура материалов, позволяющая выбрать наиболее подходящие по характеристикам;



возможность использования балок в качестве функциональных элементов (например, для поддержания потолка в частном доме);



высокое качество и надежность.



Помимо достоинств, балки для потолка имеют и некоторые недостатки:



высокая стоимость некоторых видов дерева (например, лиственных пород);



при неправильной обработке натуральный материал может потрескаться и деформироваться, что скажется на качестве декора.



Помимо натуральных материалов, для декорирования используются искусственные балки из полиуретана, которые отличаются простотой монтажа, малым весом и повышенной надежностью.

Монтаж потолочных балок

Процесс установки будет во многом зависеть от выбранного материала. Полиуретановые балки монтируются без особых проблем, и к ним гораздо легче подключить осветительные приборы. Недостатком таких балок можно отметить типичность – изготавливаемые промышленным способом элементы могут быть только стандартными.

С натуральным деревом работать гораздо сложнее. Монтаж самих балок будет затруднен из-за их веса, а установка освещения усложнится за счет работ по обработке материала. Кроме того, потребуется дополнительно обработать материал антипиренами.

Самое главное при монтаже – выбрать качественное дерево для балок. Тогда ни на одном этапе использования балок не возникнет проблем, поскольку они всегда связаны именно с качеством исходного материала.