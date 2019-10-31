Жители зоны № 1, в которую входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы будут платить от 90 до 102 рублей с человека.

Жители зоны № 1, в которую входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы будут платить от 90 до 102 рублей с человека. Зону обслуживает компания "Хартия". «ЭКО-Транс» — которая будет работать в городах Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальном, Меленковском, Муромском и Селивановском районах получит с одного жителя от 105 до 120 рублей. Тариф пока не установлен в зона № 2, куда входят города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы."Радио России-Владимир"