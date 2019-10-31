Московская городская дума приняла в первом чтении проект бюджета Москвы на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Более половины расходов предусмотрены на меры социального характера – здравоохранение, образование, культура, спорт и соцподдержка.

Московская городская дума приняла в первом чтении проект бюджета Москвы на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Более половины расходов предусмотрены на меры социального характера – здравоохранение, образование, культура, спорт и соцподдержка.Обсуждение главного финансового документа столицы шло вмосковском парламенте более пяти часов. Депутаты досконально рассматриваликаждый пункт закона, без внимания столичных законодателей не осталась ни однадеталь документа.По словам главы департамента финансов столицы ЕленыЗяббаровой, бюджет формировался на основе прогноза социально-экономическогоразвития города. В ближайшие три года предусмотрены устойчивые темпы ростаэкономики и низкая инфляция, рассказала она. "В 2020, 2021 и 2022 годахпланируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно",– подчеркнулаСогласно документу, в следующем году доходная часть бюджетаМосквы составит два триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 -три триллиона 64 миллиарда 152 миллиона рублей. А еще через год вырастут почтина 300 миллиардов рублей.В следующем году доля налоговых доходов составит около 90%."Наиболее значимыми доходовыми источниками в столице являются налог наприбыль и налоги на доходы физических лиц", – уточнила Зяббарова.На 94% бюджет Москвы обеспечен поступлениями из несырьевогосектора экономики. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику столицы велик:он приносит в казну города 23% всех доходов. По словам Зяббаровой, субъектыпредпринимательской деятельности приносит в московский бюджет в 3,6 раза большесредств, чем нефтегазовый сектор.Бюджет столицы – самый крупный в России по всем статьям иодин из крупнейших среди мегаполисов мира, отметил глава Мосгордумы АлексейШапошников. Ошибочно считать, что солидные поступления в казну обеспечивается"столичной пропиской" крупных компаний, а также зарубежныхпредставительств, отметил законодатель.По его словам, экономика Москвы глубоко диверсифицированы,доминирующих отраслей в столице нет. "Доля города Москвы в общероссийскомваловом региональном продукте и фонде оплаты труда составляет свыше 20%",– уточнил Шапошников.Бюджет Москвы на следующую трехлетку – социальноориентированный, все обязательства перед жителями столицы будут выполнены вполном объеме. На здравоохранение, образование, спорт, культуры, а также жильеи социальную поддержку предусмотрено 1,7 триллиона рублей – это 53,3% расходов.А учитывая оплату медпомощи из фонда ОМС финансирование соцрасходов в следующемгоду превысит два триллиона рублей."Порядка 90% расходов предусмотрено на реализациюгородских программ развития и выполнение социальных обязательств передмосквичами", – рассказал председатель Мосгордумы.Говоря о расходах по программе "Развитиездравоохранения", Шапошников отметил, что в следующем году по сравнению стекущим они вырастут на 30,4% и составят 400 миллиардов рублей. 45 миллиардовзаложено на обеспечение льготников лекарства и изделиями медицинскогоназначение, а на высокотехнологичную медицинскую помощь предусмотрено почти 11миллиардов рублей – это на 30% больше, чем в 2019 году.Пособия и компенсации в следующем году будутпроиндексированы на 5,6%. 157,4 миллиарда рублей предусмотрено на доплатыпенсионерам. Более 25 миллиардов планируется выделить на финансирование льготпо оплате услуг ЖКХ, а на обеспечение льготного проезда в общественномтранспорте для пенсионеров в следующем году будет выделено 125 миллиардоврублей. Также продолжится финансирование программы "Московское долголетие"– пять миллиардов рублей в 2020 году.Растут расходы и на образование. Согласно проекту бюджета, в2020 году на эти цели будет выделено более 415 миллиардов рублей. Большиесредства выделяются на программу развития спорта: по сравнению с текущим годомв следующем они вырастут на 63,7%.Со следующего года планируется выделять значительныесредства на ремонт и переоснащение социальных учреждений современным оборудованием.Расходы на эти цели в 2020 году составят 162,6 миллиарда рублей.Не обделили и транспорт: на его развитие в ближайшие тригода предусмотрено 2,2 триллиона рублей. На строительство дорог, метро и прочихтранспортных объектов, а также на закупку нового подвижного составапредусмотрено 509,9 миллиарда рублей.Кроме того, 342 миллиарда будет направлено насовершенствование городской среды, примерно столько же – на создание цифровойсреды и инноваций, на повышение инвестиционной привлекательности столицы – 202миллиарда, а на развитие программы "Безопасный город" – более 130миллиардов.В ближайшие годы планируется построить и ввести вэксплуатацию около 800 городских объектов. На финансирование адреснойинвестиционной программы в следующие три года предусмотрено более двухтриллионов рублей.Реализация программ, финансирование которых предусмотреностоличным бюджетом на следующую трехлетку, позволит решить ряд важных задач.Будет повышен уровень социальной защиты москвичей, вырастут доходы пенсионерови работников бюджетной сферы, улучшится качество образовательных и медицинскихуслуг. Большие изменения ждут и общественный транспорт, повысится комфорт ибезопасность городской среды. Российская столица станет еще болеепривлекательной для инвестиций.Напомним, бюджет Москвы на следующие три года был внесен нарассмотрение Мосгордумы мэром Сергеем Собяниным 15 августа. Ранее комиссиистоличного парламента рекомендовали принять главный финансовый документ столицыв первом чтении.