Владимир Викью проводит модные показы в Каннах, Париже, Мюнхене, Нью-Йорке. В рамках Недели моды в Москве он презентовал коллекцию одежды для детей от 4-х до 15-ти лет.

Владимир Викью проводит модные показы в Каннах, Париже, Мюнхене, Нью-Йорке. В рамках "Недели моды в Москве" он презентовал коллекцию одежды для детей от 4-х до 15-ти лет.Почетными гостями показа стали Дмитрий Дибров, Костя Цзю, Согдиана, Максим, Яна Дайнеко, Анастасия Барашкова с детьми и многие другие друзья дизайнера. Открылось же дефиле премьерой песни Владимира Маруси и Ники Левкиных. Следом с эксклюзивным family-look от VIQIVICKY появилась Полина Диброва со своими сыновьями, которые впервые дебютировали на подиуме сорвав овации и восторг зрителей. Полина предстала в вечернем, шелковом платье, которое идеально подчеркнуло ее роскошную фигуру. А юные Дибровы, как и положено джентльменам, вышли на подиум в классических костюмах и дополнили образ своей мамы. Так же, на показе в этот вечер в вечерних нарядах бренда дебютировали дочери певицы Максим. Певица Яна Дайнеко со своей дочерью прошлись по подиуму в белоснежных, струящихся платьях, расшитых кружевом и жемчугом, украсив показ своими ангельскими образами. Закрывал модное шоу популярный певец Максим Завидия -участник "Евровидения-2019" в и проекта "Ну-ка, все вместе!".