Что, как не классика, остается уместной во все времена?

Это правило распространяется и на музыку. Бессмертные мелодии выдающихся композиторов воспитали не одно поколение талантливых людей. Классическая музыка передает огромный поток эмоций, стимулирует воображение, помогает расслабиться или сосредоточиться. Давно известно, что прослушивание таких композиций особенно полезно для будущих мам и детей.

В современном мире господствующим способом хранения и передачи данных стал цифровой. Разумеется, что любимую музыку лучше хранить на дисках, а не на флешке. Прослушивание классических произведений на CD или DVD-дисках придает процессу атмосферность. Разумеется, что можно использовать и другие носители, но это пойдет во вред звучанию, да и много музыки в высоком качестве невозможно постоянно хранить на памяти плеера.

Какие форматы лучше?

Топ 3 лучших форматов для хранения классической музыки на дисках выглядит так:



SACD;



DVD-aidio;



CD-audio.



Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

CD-audio

Один из самых популярных в мире форматов. Его основное преимущество кроется в хорошем уровне воспроизведения звука и читабельностью. На сегодняшний день практически все плееры поддерживают этот формат. Главным же недостатком, по сравнению с другими форматами, является недостаточная чистота звука. Разумеется, этот пункт играет существенную роль только для любителей расслушивать каждую нотку, каждый шорох в произведении. А ведь это часто является существенным фактором при прослушивании.

Этого варианта вполне достаточно для воспроизведеия музыки в наушниках.

DVD-audio

В отличие от предыдущего способа хранения, DVD-audio воспроизводит объемный насыщенный звук. Диски с классической музыкой в этом формате прекрасно подходят для прослушивания на качественной акустике. Главным недостатком является отсутствие возможности прослушать любимые композиции в высоком качестве в наушниках или без соответствующей звуковой системы.

SACD

Этот формат является основным конкурентом для DVD-audio. Super Audio CD обладает еще большей чистотой и точностью воспроизведения. Одно только но: человеческое ухо не способно ощутить разницу между двумя этими форматами. Весь секрет кроется в том, что DVD-audio уже имеет огромный запас, который далеко выходит за пределы человеческого восприятия. Недостатки аналогичны DVD-audio.

И пару слов в завершении. Если вы покупаете диски с классической музыкой для малыша или будущей мамы, то выбирайте SACD или хотя бы DVD-audio и делать это лучше в магазине http://www.cdvpodarok.ru/pages-classic/, у них есть все.