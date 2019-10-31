Добросаммит продолжается. Сегодня в Петушках пройдёт второй зональный этап «Марафона добра».

Добросаммит продолжается. Сегодня в Петушках пройдёт второй зональный этап «Марафона добра».В районном доме культуры волонтеры и добровольцы из разных районов Владимирской области представят свои проекты по направлениям «Волонтёры Победы», «Серебряное добровольчество», «Юный доброволец», «Поисково-спасательные добровольческие отряды» и «Волонтёры-медики». Следующим областной марафон примет Судогодский район - его представители сегодня получат переходящую статуэтку "Символ добра".